Mõned minutid tagasi kirjutasid Singapuris kohtuvad USA president Donald Trump ja Põhja-Korea diktaator Kim Jong-un alla dokumendile, mille sisu on avalikkusele veel teadmata, vahendab BBC. Trumpi sõnul on tegemist väga tähtsa dokumendiga. Meedias on spekuleeritud, et riigipead võisid allkirjastada rahulepingu.

Enne allkirjastamist ütles Kim et nad on otsustanud mineviku selja taha jätta. „Maailm näeb suurt muutust,“ lisas ta.

Kim Jong-un ja Donald Trump (Reuters/Scanpix)

Trump aga kiitis, et nad on väga uhked selle üle, mis täna juhtus. „Kogu suhe Põhja-Koreaga ja kogu Korea poolsaarega saab olema nüüd sootuks teine, kui see minevikus oli,“ ütles ta. Veel teatats USA president, et on neil on Kimiga tekkinud eriline side. „Ta on väga andekas mees ja armastab väga oma riiki,“ kiitis Trump.