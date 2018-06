Mitu inimest on Põhja prefektuurile teatanud, et nad langesid venekeelsete investeerimiskelmide küüsi. Sageli pakutakse inimestele telefoni teel aktsiaid ning lubatakse võimatut – garanteeritud kasumit.

„Mai lõpus helistasid välismaa numbrilt eaka mehe telefonile ja Skype’i vene keeles rääkivad mees ja naine. Kelmid pakkusid talle tulusaid aktsiaid ning abi makse tegemisel. Selleks palutakse inimesel paigaldada arvutisse programm, näiteks TeamViewer või AnyDesk, mis võimaldab kelmidel võtta arvuti üle kontroll. Seejärel suunatakse inimene internetipanka makset sooritama. Nad paluvad inimesel kanda näiteks 200 eurot, kuid muudavad ise summa mitmeid kordi suuremaks. Samal ajal vesteldakse inimesega kiiresti ja segaselt, hajutades tema tähelepanu,“ kirjeldas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Hannes Kelt üht hiljutist juhtumist. „Sel korral jäi inimene ilma 4400 eurost.“

Kelt ütles, et telefoni teel aktsiate pakkumise taga on pea alati kelmid. „Räägitakse suurest tootlikkusest ja kasumist ning pakutakse ka tuntud ettevõtete osakuid. Investeering ei või kunagi olla kergekäeline ning see peab olema läbi mõeldud. Rahapaigutus mistahes ettevõttesse, aktsiasse ja mistahes platvormi kaudu ei ole kunagi garanteeritud tuluga tegevus ning kui inimesele lubatakse igal juhul kasumit, siis peaks peas süttima punane tuluke,“ ütles Kelt. Ta lisas, et teine ohumärk on inimese arvutisse ligipääsu küsimine. „Me ju ei lase võõrast inimest enda kodu asjadesse tuhnima. Tundmatule arvutiligipääsu andmine just seda on,“ lausus Kelt.