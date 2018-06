Teisipäeval tuleb kõikjal Mandri-Eestis olla valmis äikeseks. See ei vähenda aga tuleohtu, sest ilmateenistuse andmetel jätkub kolmapäevast kuiv periood.

Teisipäeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma ja on äikest. Pärastlõunal loode poolt alates pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Tuul pöördub põhja ja loodesse 5-11, pärastlõunal rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 15..20°C.

Teisipäev (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Kolmapäeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega kuiv ilm. Puhub valdavalt loode- ja põhjatuul 4-10 m/s, õhtul muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Õhutemperatuur on öösel 6..11°C, päeval 15..20°C.