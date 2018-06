Tahaksid teha smuutit, kuid unustasid supermarketist vastavad puuviljad haarata? Või on nii mõnigi maitsev puuvili poes liiga kallis? Või tahaks lõunasööki millegi põnevaga vürtsitada? Appi tulevad smuutipulbrid! Ja mis oleks parem kui ampsata veel kõrvale ka tervislikke batoonikesi?!

Smuutipulbrite kasutusvaldkond on lai – need ei ole sobilikud mitte ainult smuuti sisse lisamiseks, vaid ka jäätisesse, kookidesse ja muudesse magustoitudesse. Spinati- ja peedipulbrit saab aga lisada lihakastmetele. Kui on soovi, siis võib lisada pulbreid ka salatitesse.

Valikud on piiramatud – lase vaid oma fantaasial lennata. Kes siiski jänni jääb, saab piiluda Wellaware'i kodulehelt, milliseid soovitusi iga pulbri kohta antakse.

Niisiis võtsime Wellaware'i tootevalikust mõned smuutipulbrid ja batoonid ning proovisime, kuidas need maitsevad ja mida põnevat saab nendega peale hakata.

Ananassipulber

- Mekkisin seda parasjagu, kui ootamatult tuli külla ämm. Kuna küpsiseid polnud kodus, siis pakkusin ananassipulbrit maitsestamata jogurtiga. Ka temale meeldis see väga ning uuris juba, kus sellist toodet osta saab.

- Huvi pärast lisasin ananassipulbrit ka soolasematesse toitudesse. Minu meelest läks see ideaalselt kokku tšillise ananassikastmega.

- Proovitud valikutest lemmik. Katsetasin seda kreeka jogurtiga ja võin öelda, et tulemus oli superhea. Värvuselt ahvatlev ja väga hea magusa ananassi maitsega.

- Olen aeg-ajalt kasutanud ananassitablette toidulisandina, sest ananassil on tervisele palju kasulikke omadusi. Niisama toorelt süües mulle ananass väga ei maitse, aga see pulber oli küll lihtsalt vaimustav.

- Mõnusa ja kerge maitsega. Ananass pidavat hea olema seedimisele ja usun et lusikas seda pulbrit smuuti sees on väga hea mõte.

Spinatipulber

- Mina ja mu kaheaastane laps armastame smuutisid ning peaasjalikult just rohelisi smuutisid. Spinatipulber sobis smuuti sisse kui rusikas silmaauku.

- Spinatipulber oli heaks lisandiks minu hommikusele omletile. See tundub hästi sobivat ka muudele soolastele toitudele, nii et proovin edaspidi kindlasti.

Peedipulber

- Peedipunane annab nii ilusa värvi - seda saab kasutada juba ainuüksi toidu kaunistamiseks.

- Olen kirglik kokkaja ning mul hakkas juba mõte jooksma, et kaunistaksin peedipulbriga mõnda kooki. See annaks põneva maitsenüansi ja oleks samal ajal ilusa välimusega.

- Maitse poolest on peedipulber mahedamapoolne ja mitte liiga äkiline.

- Imehea idee! Väikesele lapsele saab nii mõndagi kasulikku toidu sisse ära peita.



Graanaatõuna pulber

- Vau, see on kõikidest proovitud pulbritest minu lemmik. Suurepärase maitsega!

- Arutasime just kolleegiga, kui mõnusa maitsega on granaatõun ja kui tüütu on seda puhastada. Ta rääkis, et korra juhtus isegi nii, et pritsis kodus valged seinad granaatõuna puhastades kogemata täis. Pulbrit kasutades õnneks sellist asja ei juhtu. Niisiis ongi pulber hea võimalus nautida granaatõuna suurepärast maitset suurema lagata. 10 punkti!

Mangopulber

- Teen alatasa kodus mangolassit ja enamik hommikuid algabki sellega. Mangopüree on iseenesest päris kallis ja sellepärast on nii hea ja lihtne teha mangosmuutit pulbriga. Sellest saab väga palju rohkem smuutisid valmistada ja lisaks säilib pulber ka päris kaua. Mõnus maitse, segasin seda kreekajogurtiga ja tuli superhea.

- Valikust minu kõige suurem lemmik. Mingi omapärane touch on see, mis köidab.



Papaiapulber

- Panin seda maitsestamata jogurti sisse ja välja tuli väga eksootiline magustoit. Et kirss oleks tordil, lisasin veel natukene tükeldatud õuna. Valmis tõeline maitseelamus.

- Papaia kui puuvilja osas olen ma võrdlemisi ükskõikne. Eestis on see üsna kallis, aga välismaal ikka aeg-ajalt proovin. Samas pulbriga smuuti tuli palju parem kui papaia niisama süües.

Batoonid

- Kuivad, toitvad ja maitsvad! Kuivuse kohta täpsustuseks – kuna nad ei ole nii mahlased, ei ole neis ilmselt siirupit, seega nad ei kleepu! Nii ei määri keegi oma käsi ära. Viis pluss igal juhul!

- Kuna olen vegan, siis meeldib see, et ka mina saan neid süüa.

- Sõin ühe batoonikese (šokolaadimaitselise) teel trenni ja energiat oli palju rohkem. Hakkangi neid nüüd trennipäevade käekotis hoidma. Väga šokolaadine ja mitte liiga magus mu jaoks. Hoiab kõhu kenasti täis.

Smuutipulbreid saab osta Selveritest ja Delice toidupoodidest ning energiabatoone Apollo raamatukauplustest ja Delice toidupoodidest. .