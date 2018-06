Ärakaranud õhuväelane William Howard Hughes Jr leiti pooljuhuslikult, kui tekkis kahtlus kodaniku dokumentide suhtes. 35 aastat tagasi üleriigilise inimjahi põhjustanud desertöör elas valenime all vaikset elu.

BBC kirjutab kapten William Howard Hughes Juniorist, kes jäi korrakaitsjate radarile isikuttõendava dokumendi võltsimise kahtlustusega. Kui mees ülekuulamisele toodi, raius ta algul nagu rauda, et tema nimi on Barry O'Beirne. Mehe loos oli aga õige mitu kahtlast momenti ja ebatäpsust ning lõpuks tunnistas O'Beirne üles, et on tegelikult 35 aastat tagasi jäljetult kadunud kapten Hughes.

Ta väitis, et oli õhuväe kaptenina sügavas masenduses, võttis pangast kõik oma säästud (pangatehing oli ka viimane temast maha jäänud jälg) ja põgenes. Sestsaati elas ta Californias uue nime all vaikset elu.

Praegu hoitakse teda Californias asuvas Travise õhuväebaasis. Teda võib oodata kuni viieaastane vabadusekaotus ning mõistagi tagantjärele ka sõjaväest lahtilaskmine ja auastme äravõtmine. Kuna Hughesil oli ligipääs salastatud informatsioonile, kuulutati ta pärast kadumist kohe tagaotsitavaks põgenikuks, mitte pelgalt kadunud inimeseks. Hetkeseisuga tunnistab USA õhuväe esindaja, et ei paista siiski, et Hughes oleks omal ajal kasutanud võimalust salastatud infoga tutvuda või et ta oleks tundnud vähimatki huvi oma uues elus mingit infot kellegagi jagada.

Hughesi perekonda on mehe leidmisest teavitatud. Naist tal polnud, küll aga lähedased sugulased, kes ei pruukinud samuti teada, et mees rahumeeli ennast varjas. Vähemalt aasta pärast tema kadumist avaldasid nad meediale arvamust, et küllap Hughes rööviti. Kas Hughes aja jooksul nendega salaja ühendust võttis või ei, pole hetkel teada, kuid tõenäoliselt mitte.