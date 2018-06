“Kõigil inimestel on hetki, kus tunned, et üldse ei jaksa või ei taha enam. Laul räägib sellest, et kui su kõrval on õiged inimesed, siis on kõik võimalik. Koos saab oluliselt rohkem ära teha, kui üksi,” räägib lauljatar Maia Vahtramäe, kes üllitas uue loo “Tähtede poole” ning muusikavideo. Loos teevad kaasa ka Janne Saar ning räppar Bad Art. Tegu on Maia ja Janne kolmanda ühise looga ning räägib pisut ka Maiast endast. “Mul on nüüd kõrval laulukirjutaja, kes loeb mu luuletusi ja saab kohe aru, mis seal kirjas on. Janne väga hindab, kuidas ma kirjutan. Mul pole varem sellist asja olnud,” sõnab Maia, et tihti on tema luule ja maailmavaade lugudeks vormimiseks ehk liiga sügavaks jäänud. “Selle plaadi puhul, mida nüüd vaikselt teeme, otsustasime me teha seda, mis meile endale meeldib. Kindlasti on lisaks minule veel inimesi, kes elavad peavoolust natuke erinevat elu ja suhestuvad sellega, mis minu muusikas toimub."

Lugu oli juba valmis, kui Jannele ja Maiale tundus, et mingi väike kirss võiks selles veel olla. “Mõtlesime räppari peale ja küsisime loo kaasprodutsent Rob Monteselt, kas ta teab kedagi. Rob oli Bad Artile paar lugu teinud ja pakkus tema välja,” räägib Maia. “Ta on ks ägedamaid räppareid, kellega ma olen koostööd teinud ja olen väga õnnelik, et me tutvusime. Loodan, et me ka jätkame koostööd.”

Video on Maia sõnul noortepärane, mõnus, suvine ja kerge. See on filmitud rulapargis ning kaasa teevad kaks rulapoissi ja BMX-rattur. “Olime platsil 16 tundi, alustasime meigiga ja meil oli ka neli kostüümivahetust. Ma pole kunagi olnud võttel, mis on ajast ees,” ei tee Maia pikast võttepäevast numbrit. “Meil oli väga äge režissöör, Marleen Roosna ning kogu tema tiim oli väga äge.” “Ma jäin videoga väga rahule. See on minust väga erinev ja ei kajasta minu imidžit, kuid usun, et seda on ka mõne aasta pärast äge vaadata. Olen õnnelik, et andsin loova poole enda käest ära ja keegi teine jutustab lugu nii, nagu tema seda visuaali näeb.”