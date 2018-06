USA president Donald Trumpi kaubandusnõunik oli G7 suurkohtumise järel väga rahulolematu Kanada peaministri Justin Trudeauga, sõimates teda noa selgalööjaks ja lisades, et „põrgus on sellistele riigipeadele eriline koht“. Kanada juhtkond on aga jahe kui polaarvööde, mõned üksikud salvavad kommentaarid välja arvata.

Telesaates Fox News Sunday“ pahase tiraadi maha pidanud kaubandusnõunik Peter Navarro ütles järgmist: Põrgus on üks eriline koht sellistele riigipeadele, kes üritavad president Donald J. Trumpiga halba diplomaatiat ajada ja siis talle noa selga löövad.“ Ta lisas, et Trudeau otsus USA-poolsetele tariifidele samaga vastata oli Kanada peaministri poliitilise karjääri üks hullemaid otsuseid. (Olgu mainitud, et tariifid kehtestas põhjanaabrile esimesena siiski USA.)

G7 suurriikide ühisavaldusest ootamatult alt hüpanud Trumpki ei ole Trudeau suhtes sõbralikult meelestatud, nimetades pärast G7-lt Singapuri suunas lahkumist kanadalast nõrgaks ja ebaausaks.

Kanada jääb sõnasõjas väliselt üsna rahulikuks. Välisminister Chrystia Freeland ütles CBS Newsile, et Kanadal ei ole kombeks diplomaatiat teha isiklike solvangute vahendusel. Ka Trudeau jäi põgusas kommentaaris jahedaks, öeldes vaid, et ei pea sellist meetodit äritegemisel kuigi kasulikuks ega produktiivseks. Tema endine välisasjade nõunik Roland Paris oli Twitteris aga pisut värvikam, kirjutades Trumpi kohta: „On alles suur ja karm mees kui oma lennukisse tagasi on roninud. Näost näkku ei suuda... Milline hale laps-mees.“