Valskusega ohvri autosse meelitanud Merli sõidutas kannatanu metsatukka, kus oli auk juba valmis kaevatud.

Mai lõpus mõistis Pärnu maakohus süüdi Merli, kes koos tuttavaga pressis ohvrilt välja 3000 eurost võlga. Kui too ei olnud nõus välja mõeldud võlga ära maksma, siis meelitas naine ta autosse ja viis metsa. Selleks, et kannatanu sõidukisse saada, kasutas naine valskust. Ta ei helistanud ise kannatanule, vaid lasi seda teha tuttaval, keda ohver eeldatavasti usaldas.

Kui Merli oli kannatanu autosse saanud, siis sõidutas ta ohvri metsa. Naine ei sooritanud kuritegu üksinda, tal oli kaasas oli tuttav, kes on varasemalt süüdi mõistetud inimese tapmise eest. Sõidu ajal rääkis Merli ohvrile, et enam ole mitte mingisugust varianti, haud on valmis kaevatud ja kohale jõudes läheb ta sinna sisse.

Kui seltskond oli lõpuks metsa jõudnud, kus oli olemas ka valmis kaevatud auk, siis nõustus ohver Merlile järgmise nädala alguses 200 eurot maksma. Kannatanu viidi tagasi Pärnu linna, kus nende teed läksid lahku.

Kohus määras naisele karistuseks neli aastat ja kuus kuud tingimisi. Talle määrati ka kriminaalhooldaja.