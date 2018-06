Võib vaid aimata, miks justiitsminister Urmas Reinsalu just nüüd halli passiga vangide väljasaatmist võimaldava eelnõuga lagedale tuli. Platsi mitte-eestlastest kurjategijatest puhtaks pühkimine on kõlav loosung, mis võiks riigikogu valimistel tuua Isamaale nii mõnegi lisahääle, kui seda piisavalt hästi välja mängida. Seda küll vaid juhul, kui valija ei mõista süveneda väiksesse kirja.

Pettuma peavad need, kes lootsid, et maksumaksja rahakoti pealt kaovad üleöö enam kui 600 meie kinnipidamisasutustes istuvat kodakondsuseta isikut. Kuna hallipassimehi pole kohustatud vastu võtma ka ükski teine riik ja seaduslikult ei saa kedagi saata ka näiteks asustamata saarele, nagu populistide suust kurjategijate, narkomaanide ja muu soovimatu kontingendi kohta tihti kuulda võib, tähendab, et sellist vangi võib välja saata vaid juhul, kui ta sellega ise nõus on. Miks ta peaks, tuleb küsida mitme juhtumi valguses, kus väljasaatmisotsuse saanud Venemaa kodanikest vangid on riigi vastu kohtusse läinud – meeldib see meile või mitte, kuid inimene tahab ikka elada seal, kus on tema harjumuspärane keskkond ja tuttavad näod. Pealegi ei puuduta eelnõu isegi neid, keda tahaksime esmalt lahkumas näha – raske kuriteo toimepanijaid.

Ent Reinsalu plaani nõrgim koht on, et enam ei saaks rääkida vangide võrdsest kohtlemisest, kui ühele pakutakse võimalust karistuse kandmisest pääseda, kui ta viie kuni kümne aasta jooksul oma nägu siin enam ei näita, teisel aga sellist valikut pole. Küllap on ka Eesti kodanikest vange, kes võimaluse avanedes redutaksid parema meelega kas või illegaalina laias maailmas kui istuksid vangimajas. Mõistagi ei saa Eesti kodanikele rakendada sissesõidukeeldu.

Miks nii toore eelnõuga avalikkuse ette tuldi, seda saab seletada vaid lähenevate valimistega. Sütitavate, kuid sisutühjade loosungitega saab küll tähelepanu, kuid samal ajal jäävad varju ja valijate hinnanguta mitmed päriselt lahendust vajavad probleemid.