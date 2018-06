Episood, kust see stseen välja jäeti kannab nime “The Monogamists”, milles Charlotte (keda kehastab Kristin Davis) käib meesterahvaga, kellele väga oraalseks meeldib. See on “Seksi ja linna” kohta muidugi tavapärane. Kuid asi ei piirdu sellega.

Sellega 1998. aastal eetrisse läinud episood ka piirdus. Kuid filmiti siiski veel üks stseen, milles Charlotte korterisse naaseb ning näeb, et tema koer oli ülesande ise käsile võtnud.

Star lisas: “Ta kõndis tagasi ning nägi, et ta kuldne retriiver tegi mehele oraalseksi.”

“See on tegelikult ehmatav, et me sellise stseeni üldse filmise,” sõnas Harris. “Me filmisime seda stseeni nii, et panime mehe peenisele maapähklivõid. Charlotte oli tegelikult tagasi tulemas, et mehele öelda, et ta reageeris üle, aga siis ta näeb seda…ning ta ei suuda uskuda, et ta isegi selle tegemisele mõtles.”

Star, muideks, on mõelnud ka seriaali tagasi toomisele, kuid ta sooviks, et Carrie’t, Samanthat, Charlottet ja Mirandat mängiks needsasmad näitlejad, kes seda algusest peale tegid, ehk Sarah Jessica Parker, Kim Catrell, Kristin Davis ja Cynthia Nixon.