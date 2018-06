Soojad ja kuivad ilmad valmistavad nii mõnelegi maasikakasvatajale probleeme. „Kellel kunstlikku niisutust ei ole, need on kindlasti hädas. Samuti hakkavad kaevud ja tiigid tühjaks saama. Probleem on tõsine,“ sõnab Indrek murelikult.

„See on harukordne, kui üle Eesti valmivad samal ajal maasikad. Praegu on Keilas, Räpinas, Tartus ja Viljandis korraga maasikad valmis saanud,“ iseloomustab Nõmme turu maasikamüüja Indrek tänavuse aasta Eesti maasikate rohkust. Indrek on ise maasikaid müünud juba 43 aastat.

Suviste ja soojade ilmadega saabusid Tallinna turgudele kohale ka värsked Eesti maasikad, mis on võitnud eestlaste südamed. Õhtuleht külastas nii Nõmme, Balti jaama kui ka keskturgu, et anda ülevaade turul toimuvast.

Eestis on palju erinevaid maasikasorte, kuid eestlaste südamed on võitnud maasikas „Polka“. Samas paljud eelistavad veel „Sonatat“, „Rumbat“ ja „Eliannyt“.

Indreku arvates on kõige magusam Eesti maasika sort „Bounty“. „Kuid millegipärast on teda vähe kasvatatud. Ilmselt saagikus on väike,“ sõnab härra.

Eesti maasikate kilohind jäi Nõmme turul vahemikku 6–6,5 €. Välismaistest olid esindatud Poola maasikad, mille kilo oli 2,9 eurot ja Kreeka omad, mille hind 3,5 eurot. Eesti maasikad olid enamus pärit Tartust, Valgast ja Võrumaalt.

„Meie müüme Eesti maasikaid esimest päeva ja tegelikult neid maasikaid ostetakse küll. Kuigi hind on natukene kallim kui näiteks Poola omal, siis Eesti maasikal on ikka tõeline magus maitse. See maasikas, mis on pikalt siia sõitnud on järelvalmimisega ja tal puudub selline mõnus päikeseline mekk,“ sõnab Balti jaama turu maasikamüüja.

Eesti maasika tunneb ära lihtsalt. „Ta ei ole ühtlaselt suur ja ka värvus on teine, samuti ka maitse,“ sõnab müüja.

(Tiit Tamme)

Müüja sõnul on kõige magusam maasikasort „Flair“. „Mina olengi kõige rohkem hetkel seda sorti maitsnud ja see ongi minu arust kõige kõige parem.“

Balti jaama turul olid ka Eesti maasikad esindatud, kuid rohkem oli ikkagi Poola ja Kreeka maasikaid. Leidus ka Leedu omi. Eesti maasikate kilohind jäi 6,5 euro kanti, samas leidus ka maasikaid, mille kilohind jäi kaheksa euro ringi. Poola maasikate kilo oli 3,5 kuni 4 eurot. Leedu maasikate kilohind oli 5 €. Kõige odavam maasika kilohind oli 1,5 eurot ja tegemist oli Poola maasikatega, mis olid mõeldud moosi tegemiseks. Eesti maasikad olid pärit enamasti Valgast, Tõrvast, Tartust ja Võrumaalt.

Tallinna keskturul oli Eesti maasikaid vähe. Eesti maasikate kilohind oli võrreldes teiste turgudega kõige odavam 4,5–5,5 eurot. Väga palju oli välismaiseid maasikaid. Ungari maasikate kilo oli 2 eurot, Poola omad 2,5–3,5 eurot, Kreeka omad aga 2,5–2,9 eurot. Eesti maasikad olid pärit Räpinast, Valgast, Põltsamaalt ja Tartust.