Tallinn on tore. Kohati kõditab kõhtu täitsa Lääne-Euroopa tunne – rongid on kaunid, nädalavahetusel peeti tänavatoidufestivali, kunagi valmib uus peatänav. Kõik on mõnus ja kõige paremas korras, kuniks tuleb tahtmine mujale kiigata.

Tallinna lennuühendus ajab lihtsalt pead vangutama. Sporditoimetuses tuleb ikka ette, et on vaja kedagi komandeeringusse saata. Möödunud nädalal uurisin, kuidas oleks kõige mugavam ühte Šotimaa suurlinna matkata. Variante oli: kõige odavam näiteks läbi Malta! Nii kaugele ei viitsi? No lendaks siis läbi Milano! Odavlennufirmad ei sobi? Okei, märksa prestiižsemate raudlindudega võis arvestada üle 30 tundi kestva reisiga. Appi! Retk ei ole ju ometi Lihavõttesaarele ega Jõulusaarele ega mõnda muusse eksootilisse, ent koduse nimega paika.

Hädast aitab välja Riia. Otselend nagu siuhti. Nojah, eks Tallinnast pääseb ka kohtadesse, kuhu Lätist ei saa, aga enamiku ajast ajab siinne lennuühendus karvad turri. See ei ole normaalne. Masendav.