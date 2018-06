Nädalavahetusel Saksamaa liidukantsleri Instagrami kontolt internetiavarustesse levinud foto on netikunstnike käe läbi uusi ilmeid saanud.

Ülesvõte, mis illustreerib paljude meelest G7 kohtumise pingelisi suhteid USA ja tema liitlaste vahel, kujutab kantsler Merkelit ranges poosis USA president Trumpile silma vaatamas. Trumpil on käed jonnakalt ristatud - paljud pildist loodud meemid kujutavadki Trumpi jonniva või pahandust teinud lapsena. Samal hetkel klõpsasid ka teiste riikide piltnike aparaadid, mis annavad tunnistust sellest, kui intensiivne oli liitlaste pealetung Trumpile, kes on neile kehtestanud terase- ja alumiiniumi imporditariifid ning oli ka suurkohtumisel keeruline koostööpartner.

One scene - four different perspectives #G7



1) by Merkel‘s team 🇩🇪

2) by Macron’s team 🇫🇷

3) by Conte’s team 🇮🇹

4) by Trump’s team 🇺🇸 pic.twitter.com/q3qaSfaiQS — Fabian Reinbold (@fabreinbold) June 9, 2018

Trump kui tita oli mitmete meemimeistrite lemmiktemaatika.

To whomever did this G7 photo-edit - bravo! pic.twitter.com/Bi1lo2kcll — Mark Kermode (@KermodeMovie) June 10, 2018

Mõned valisid kunstipärasema tee.

When Art History comes for you. pic.twitter.com/kCeq9nLqiy — Cameron Bailey (@cameron_tiff) June 10, 2018

„Kõigil on praegu parem nädalavahetus kui Angela Merkelil.”