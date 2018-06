Haabneemes asuva restorani OKO teenindaja ei andnud jalgrattasõidust janusele viieaastasele klaasikest kraanivett, sest ettevõte saavat müüa ainult pudelivett.

Tuntud telenägu ja produtsent Teet Margna kirjeldab sotsiaalmeedias vahejuhtumit, kus peene restorani töötaja ei soostunud ta pisitütrele klaasitäit vett andma.

„Käisin oma viieaastase Martaga rattaga sõitmas. Mingil hetkel tekkis Martal suur janu, aga meil polnud oma veepudelit kaasas. Olime just jõudnud Haabneeme randa, kus on avatud uus ja ilus restoran OKO. Läksime Martaga sisse ja ma palusin talle klaasi kraanivett. Selle peale teatas kenasti naeratav noormees, et neil pole kraanivett ja müüa saavad nad ainult pudelivett,“ kirjeldab mees Facebookis.