Igal neljapäeval kell 18 kostitame sind põneva veebisaatega "Puuduta mind!", kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi 29. saate külaliseks on maailmarändurist eestlanna, kes on hakkama saanud uskumatu sooritusega. Nimelt abiellus Crystal Ra Laksmi iseendaga.

"Panin paari oma sisemise naise Crystali ja sisemise mehe Ra," selgitas sündmuse kangelanna. "Meis kõigis on sügaval olemas mõlemad osapooled ja selleks, et elus täielikult õitseda, on vaja õppida saama pühaks meheks ja naiseks. Kui keegi abiellub iseendaga, siis on tal võimalus teha endaga kokkulepped, millest kinni pidada. Ja ära lahutada ju ei saa! Või kui saab, siis oleks see võrdväärne iseenda sisemise surmaga."

Crystal Ra sõnul tegi abielu iseendaga temast tõelise kuninganna tulevasele välisele mehele. Pealegi oli see sündmus justkui ka nagu eelproov või soojendus pärisabiellumisele. Nimelt on naine abiellunud ka meesterahvaga

Kuidas siis iseendaga abiellumine välja nägi?

Pidu Raekoja platsis Õpetajate majas algas pühaliku paaripanemistseremooniaga, kus pruut ja peigmees – viimasele andis hääle ja kuju Crystal Ra hea sõber – tõotasid täita teineteist vastastikku armastuse, soojuse, teadlikkuse ja valgusega. Riitus tipnes sõrmuste sõrmepanekuga – Crystal Ra sai sõrmuse mõlema käe sõrme – ning suudlusega peeglile tõotuse kinnituseks.

Crystal Ra on pisut pöörane naine, kes on elus kolinud nii palju kordi, et numbritega järje pidamine on osutunud keeruliseks. Kusjuures elukohti on tal olnud vaat et igal mandril. Norras Tromso ülikoolis omandas ta magistrikraadi visuaalses antropoloogias. Norra mägedes tuli ilmutusena tema juurde ka tema praegune nimi: Kätlin Roovikust sai Crystal Ra Laksmi. Lisaks õppis ta ka Lõuna-Aafrikas ja tegi valmis paar dokumentaalfilmi.

Seejärel tegeles naine erinevate vaimsete ja füüsiliste praktikate kombineerimisega, millest kasvas välja tema loodud väga eriline veeteraapia nimega Wantra. "Wantra on water pluss tantra – vabanemine, avardumine vees," selgitab ta.

Naine lubab, et saab Wantra abil toetada veehirmust ülesaamist. "Õpetan veega sõbraks saama, ennast vees hästi tundma ja, kui on huvi, ka ujuma. Kui inimesel on veehirm, siis on ka tema elu pausi peal, energiad ei voola ja tavaliselt ei ole siis ka suhted korras."

Crystal Ra jagab oma elu ja tööd Eesti, Hawaii ja Mehhiko vahel. "Minu unistus on teha Hawaiile Wantra-keskus," rääkis ta aastal 2016. "Ja tegelikult oleks ka Eestisse sellist lõõgastuskeskust vaja, aga Eesti ei ole selleks veel kahjuks valmis. Enamiku Eesti inimeste liigesed on väga kinni. Inimesed kipuvad sageli Eestis oma elu üle kontrollima, nad ei liigu piisavalt, nad ei tea täpselt, mida nad sisse söövad ja paljud ei tea, mis on sügav lõdvestumine. Aga kuhu tuleb raha – kas sinna, kus on pinge või sinna, kus energiad saavad vabalt voolata? Iga kord, kui punnitad Tammsaare moodi, lükkad energia endast eemale. Raha tuleb pingevaba inimese juurde. Ka magavale kassile jookseb siis hiir vahel suhu."

Uue auraga kaasneb ka uus energia

Crystal Ra tegeleb ka auratransformatsiooniga – inimese vana aura muutmisega indigo- ja sealt edasi kristallauraks. "Lühidalt öeldes on see jätkusuutlik teadvuse avardumine. Nii-öelda sissehelistamisteenuselt üleminek püsiühendusele."

Crystal Ra ütleb, et uue auraga kaasneb uus, senisest teistsugune energia ja ka elu ning suhted. "Uues energias hakkavad inimese mõtted ja soovid kiiresti teostuma," ütleb ta, seepärast kutsub ta üles suurelt unistama. "Paljudel eestlasel on ettekujutus, et selleks, et unistust elada, peab olema vähemalt miljon eurot. Tegelikult on vastupidi – hakka elama oma unistust ning siis tuleb ka miljon," lubab ta. "Pealegi – kui elad unistust, lähed iga aastaga nooremaks. Kui pingestad, siis vanemaks. Kui sa ei muretse liigselt, vaid usaldad elu, siis annab elu sulle kõik vajaliku. Sul on katus pea kohal ja leib laual. Nii palju, kui julged küsida."

Crystal Ra Laksmi-Ditton koos oma abikaasa Michael Dittoniga

Crystal Ra ütleb, et on sel viisil küsides saanud oma ellu suures plaanis kõik, mida on soovinud - alates põnevatest projektidest ning lõpetades autorentide ja elamiskohtadega. Küsides sai ta endale ka mehe. Päev pärast pulmi iseendaga hakkas Crystal Ra plaanima ka pärispulmi enda kallima Michaeliga, kellega nad on nüüd õnnelikus abielus.