Ühes Gonsiori tänava lõigus on remonditööd peatatud ka kommunikatsioonitorustiku osade tarne ootuses.

Rüütelmaa ütles Delfile, et enamikel inimestel on nädalavahetusel puhkeaeg, mistõttu soovitakse Gonsiori tänava elanikke remonditöödega kaasnevast mürast ja vibratsioonist nädalavahetustel säästa.

Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa sõnul ei tehta Tallinnas Gonsiori tänaval nädalavahetusel remonditöid sellepärast, et soovitakse arvestada Gonsiori tänava elanikega. Osa elanikke ei saa aga aru, miks ei võiks remonti teha siis, kui inimesed puhkepäevadel linnast ära sõidavad.

Rüütelmaa ütles, et mõistab autojuhtide soovi, et teetööd võimalikult kiiresti läbi saaks, kuid kohalike elanikega arvestamine on tema sõnul samuti oluline.

Refereeritud artikli täistekst Delfis.

Ettevõtte AS TREV-2 Grupp Põhja regiooni valdkonna juht Margus Praks ütleb, et torustiku osade tarne tõttu ehitus kindlasti ei seisa. Ta tunnistab, et torustik võib tulla kohale järk-järgult ja mitte korraga, ent täpsemat ajagraafikut, millal midagi peaks jõudma, ta öelda ei oska.