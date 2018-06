Sharon Osbourne kahetseb ikka veel, et lubas oma vanemal tütrel Aimeel 16aastasena oma elu peale minna.

Ozzy Osbourne'i abikaasa seletab, et Aimee ei suutnud nende perekonna tõsielusarja tõttu kodus enam edasi elada. "See ajas ta hulluks," rääkis Sharon saates "The Talk". "Aimee tundis ka seda, et ta ei taha kaamerate ees üles kasvada. See mõte oli tema jaoks talumatu, kohutav."

65aastane Sharon meenutab Aimee lahkumist ikka veel valusa südamevärinaga. "Tema oli õnnelik, aga minu süda sai murtud, kui ta kodust minema kolis."