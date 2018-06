68 aasta vanuses on surnud Danny Kirwan, kes mängis 1968-1972 kitarri ansamblis Fleetwood Mac.

"Danny oli algusaegadel meie suur mõjutaja," kirjutas Mick Fleetwood Facebookis. "Minu südames jääb Danny tõeline pärand igavesti elama muusikas, mida ta nüüdseks juba üle 50 aastat vastu pidanud Fleetwood Maci põhijõudude osana nii kaunilt kirjutas ja mängis."

18aastane Kirwan ühines bändiga varsti pärast teise albumi "Mr Wonderful" ilmumist. Temast sai Peter Greeni ja Jeremy Spenceri kõrval Fleetwood Maci kolmas kitarrist, kes mängis bändi järgmisel viiel plaadil. Green lahkus ansamblist 1970, Spencer aasta hiljem. Kirwan, kellel oli tekkinud tõsine viinaviga, sai grupist sule sappa 1972. aastal. Järgnes veelgi ebastabiilsem periood, millele tegi lõpu Stevie Nicksi ja Lindsey Buckinghami saabumine. Siis algas Fleetwood Maci õitseaeg.

Kirwan andis 70ndail välja neli sooloplaati, millel kõlasid nii tema enese loodud laulud kui ka kaverid, näiteks reggae-versioon The Beatlesi hitist "Let It Be".