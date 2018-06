Poola odavate kaupade jaeketil Pepco on plaan avada paari aasta jooksul Eestis 30 kauplust, vahendas kaubandus.ee. Esimese tegevusaasta käibeks ennustab ettevõte 14-15 miljonit eurot.

Pepco Kesk- ja Ida-Euroopa regiooni tegevjuhti Marcin Stanko sõnul tuli otsus Baltikumi laieneda lihtsalt. "Kesk-Euroopa ettevõttena ei ole me siin väga tuntud. Kuid hakkame siin enda tuntust kasvatama ja brändi ehitama," ütles Stanko. Ta lisas, et kui inimesed lähevad Pepco kauplustesse, näevad nad, et hinnad on neis soodsad.

Suurimate konkurentidena näeb Stanko soodsaid rõivakauplusi ja näiteks kodukaupa pakkuvad Koduekstrat, kes on siinsel turul juba pikka aega tegutsenud. "Soovime olla tugevamad ning atraktiivsemad klientidele just hindade poolest," sõnas Stanko ning lisas, et H&M ning LPP Retaili kauplused Pepco jaoks otsesed konkurendid pole, sest tegutsevad teises segmendis.

Ettevõte plaanib käesoleva aasta lõpuks jõuda seisu, kus Eestis on avatud seitse kauplust. Stanko sõnul hoitakse hinnad igas riigis samad.