Venemaa presidendile lähedal seisev isik on raha liigutanud läbi Danske Banki skandaalse Eesti filiaali, kirjutab Taani meedia.

Nimelt on Venemaa presidendi Vladimir Putini tütre ristiisa, rahvusvaheliselt tunnustatud tšellist Sergei Roldugin seotud ettevõttega Delco Networks, mis pidi 2008. aastal saama siinsest filiaalist 6,5 miljonit eurot, vahendab finans.dk. Nii näitavad panga andmed ning seda kinnitavad ka nõndanimetaud Panama paberid.

Firmat on seostatud Maginski juhtumiga, mille kohaselt jõudis 230 miljonit dollarit, millest Venemaa oli ilma jäänud, mitmete rahvusvaheliste pankade kaudu riiki tagasi. Antud kohtuasjaga avaldatud dokumentidest selgus, et Danske Banki kaudu Delco Networksile teostaud ülekande selgituseks oli märgitud aktsiaost. Taolist põhjendust on kasutatud ka mitmes teises juhtumiga seotud tehingus.

2016. aasta aprillis kirjutas meedia, et Panama lekkedokumentides polnud küll kirjas Putini enda nime, kuid ekspertide arvates ei saanud presidendi lähikondlased raha pesta ilma tema vaikiva heakskiiduta.

Panama skandaali tekkides eitas Roldugin Vene ja välismeedia süüdistusi, nagu oleks tema raha tulnud kriminaalsel teel. Mees väitis, et saadu pärineb sõpradelt.

Danske Bank ei ole soovinud kommenteerida Eesti filiaali klientide börsil tehtavaid tehinguid, kuid pressiesindaja Kenni Leth rõhutas, et pank on seoses juhtumiga alustanud põhjalikku klientide uurimist. Läbi töötatakse ajavahemik 2007-2015.

Taani väljaande Berlinske sõnul on Danske Banki Eesti filiaali kaudu toimunud rahapesuga seotud veel ka Putini onupoeg Igor Putin ning Vene luureteenistus.