Festival jätkus Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia etnohõngulise moeetendusega "OmaMood", mis näitas moderniseeritud rahvuslikku käsitööd ja avaldas enim mõju festivali väliskülalistele. Ukraina Moenädala raames toimuva Noorte Disainerite Konkursile valitigi välja disainer just sellelt etenduselt ning sealset prestiižikat peaauhinda läheb püüdma Cärol Ott. Kuid ka Tallinna Disainiöö raames toimuval etendusel "Disain on moes" saab näha "OmaMoe" disainerit Helve Allat.

Festivali moeetenduste seeriale pani uhke punkti Antoniuse moeetendus, mille eripäraks on alati olnud ready-to-wear kollektsioonide esitlemine. Anni Ansmann, kelle aksessuaaride kollektsioon oli Antoniuse moeetendusel, sai samuti Kaubamaja eriauhinna ning õige pea on võimalik tema disainitud kotte ja käevõrusid juba Tartu ja Tallinna Kaubamajadest osta.

Eriauhinnad andis üle ka AS Baltika brändingu ja jaekontseptsioonide arendusdirektor Maire Milder, kelle sõnul oli festivali tase nii kõrge, et planeeritud ühe auhinna asemel tuli neid hoopis kolm ja Baltikaga koostööd saavad teha Helve Alla, Cärol Ott ja Monika Hint ning Kristina Libe - kõik need disainerid näitasid oma kollektsioone OmaMood moeetendusel.

Galal olid kohal ka nelja lähiregioonide olulisima moeetenduse korraldajad: Anu Kikas Tallinn Fashion Week'ilt, Victoria Kharchenko Ukraina moenädalalt, Artem Balaev Aurora Fashion Week'ilt St. Peterburis ning Eesti Moe Festivali korraldaja Maarja Marga.

Eesti Moe Festival polnud aga vaid moeetendused - noortele disaineritele anti peale iga etendust tagasisidet nende kollektsioonide osas, soovitati kontakte oma loomingu edasi arendamiseks ning jagati näpunäiteid turundamiseks.

Eesti Moe Festival toimus 5.-10. juunil, 2018 Tartus

Moeteemalisel seminaril esinesid Euroopa moemaailma eksperdid nagu Marina Skulskaya, Nancy Johnston, Marte Hentschel, Ragna Froda jpt, kes rääkisid oma jätkusuutlike projektide välja töötamisest ning inspireerisid noori moekunstnikke omaenda brände looma ja arendama.

Blogijate ümarlauas räägiti aeglase ja kiirmoe erinevustest tarbija seisukohalt, toimus tänavaturg, kus sai kohe värsket disaini ka endale muretseda ning MoeKunstiKino, mis näitas huvitavaid ja vajalikke moedokumentaale. Aeglane mood on midagi, mis hetkel kindlasti tõusuteel ja rõõm oli tõdeda, et see on teema, mis ka Eesti noortele disaineritele nii hingelähedane. Ehk nagu ütles Ukraina Moenädala Noorte Talentide Konkursi peakorraldaja Victoria Kharchenko: “Me üritame päästa maailma ühe rõiva kaupa.”



Kohtumiseni Eesti Moe Festivalil 2019!