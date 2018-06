Hoo saavad sisse kodumaise menukomöödia “Klassikokkutulek” kolmanda, ja viimase, osa „Klassikokkutulek 3: Ristiisad“ võtted, mille peaosades on tagasi Mait Malmsten, Henry “Genka” Kõrvits ja Ago Anderson ning režissööritoolis hittsarja vaimne isa René Vilbre. Triloogia häbitu lõppvaatusega liitub ka Eesti huumorimaastiku elav legend Jan Uuspõld!

Valmiva filmi põhitegevustik leiab sel korral aset peamiselt Ida-Virumaal. Režissöör René Vilbre sõnul on seal lihtsalt paganama ilusad võttekohad: „Oleme käinud kolm korda Peipsi ümber luusimas, paika panemas ja vaatamas. Võtted toimuvad Kauksi rannas, Illuka mõisas, Ida-Virumaa pankranniku ääres — see on lihtsalt nii fantastiline võttekoht ja seal on suisa lust seda filmi üles võtta,” lisab Vilbre.

"Klassikokkutulek 3" (Ivo Kallasmaa )

„Tore, et meie kõigi kolm kõige paremat perekonnasõpra Mart, Andres ja Toomas tulevad tagasi. Neil on pakkuda geniaalne lahendus oma eludele ja meie vabale ajale,“ kommenteerib produtsent Kristian Taska. „Andresel on nüüd tõesti vaja lõpuks elukaaslane leida. Oma sõprade abiga suundub ta selleks loomulikult tantralaagrisse,“ lisab Taska silma pilgutades.