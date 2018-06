Neljapäeval süttinud Endover Kinnisvara arenduse Volta Loftid põleng ei oma ettevõtte hinnangul selle tegevusele olulisi mõjusid, sest ehitusjärgus hoone oli kindlustatud.

"Tulekahjus kannatada saanud Volta Loftide ehitusobjekt oli kindlustatud. Kõigi huvigruppidega, sealhulgas investoritega oleme olnud tihedas kontaktis ning keegi oma investeeringu pärast muretsema ei pea," ütles Endover kinnisvara juhatuse liige Oliver Makko pressiteate vahendusel.

"Meil on rahastamiste lahendamisel väga pikaajaline ning tugev praktika ja koostöö erinevate finantseerijatega. Antud olukorras toetume nii omavahenditele kui ka heale koostööle erinevate finantseerijatega. Täiendavat ühisrahastuse kaasamist antud objekti raames plaanis ei ole," lisas ta.

Endoveri kontserni tegevust, plaane ja Volta Loftide valmimist vahejuhtum eriti ei mõjuta, märkis Makko. "Olukord on kontrolli all. Arendaja ja peatöövõtja on keskendunud toimunu analüüsile ning hoone kvaliteetse taastamise ja valmimise tagamisele. Arendajal on konkreetne tegevusplaan olukorra lahendamiseks. Kinnitame, et me ei tee vähimaidki kompromisse ehituskvaliteedi arvelt hoone taastamisel."

Põlengu täpsed asjaolud ja kahjud on väljaselgitamisel. "Praegusel hetkel me veel ei tea, mis tulekahju põhjustas ja kui suured on kahjud," ütles Makko.

Suure suitsu ja leegi põhjustas Makko sõnul spetsiifilise katusekattematerjali süttimine. "Pilt toimunust oli oluliselt hullem kui hoone tegelikud kahjustused. Esmased analüüsid näitavad, et kahju ulatus ei puuduta hoonet ega põhikonstruktsioone," märkis ta.

"Tunnustame päästeametit kiire tegutsemise eest, samuti teeme ametkondadega igakülgset koostööd tulekahju täpsete põhjuste väljaselgitamisel," rääkis Makko. "Täname kõiki mõistva suhtumise ja toetuse eest ning oleme tänulikud, et ükski inimene õnnetusjuhtumis kannatada ei saanud."

Neljapäeval süttis Volta Loftide nime kandev Tööstuse 47D arendus, kuhu Endover arendab 5 meetri kõrguste lagede ja sisekorrustega lofte ja 30 ruutmeetri suuruseid mini-lofte. Hoone paikneb ettevõtte arendavad Volta kvartalis.

Endover Kinnisvara on 1995. aastal asutatud kinnisvarainvesteeringute juhtimise ja kinnisvaraarenduse alal tegutsev ettevõtete grupp ning Eesti suurim elamukinnisvara arendaja. Ettevõte arendab Tallinnas 33 hoonet ning omab pikaajalist kogemust nii hoonete rekonstrueerimisel kui ka uusehitiste rajamisel.

Allikas: BNS

