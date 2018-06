Põhja-Hispaanias moodustasid baskid Baltimaadele sarnaselt inimketi, nõudes nii sõltumatu referendumi korraldamist suurema autonoomia saamiseks, vahendab BNN.

Korraldajate, grupi Gure Esku Dago (Meie Enda Kätes) sõnul võttis meeleavaldusest osa kümneid tuhandeid inimesi ning keti pikkuseks oli 202 kilomeetrit. Inimahel ühendas Donastiat ja Baski autonoomse piirkonna pealinna Vitoria-Gasteizi.

Erabakitzeko beharrak batu gaitu gaur 175.000 herritar baino gehiago. Eskua eman diogu elkarri, #etorkizunaerabakitzeko. Ezina ekinez egina! 🖐️#GizaKatea-ren zuzeneko emisioa: https://t.co/8Ub8soZxqL pic.twitter.com/YqSRJ5cBfz — Gure Esku Dago (@GureEskuDago) June 10, 2018

Baskidel on seni olnud suurem sõltumatus kui katalaanidel, kuid paljud on seisukohal, et elanikkonnale tuleks anda õigus hääletada edasiste sidemete üle Madridiga.