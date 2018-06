Tallinna loomaaia polaariumis külastajaid ja jääkarusid eraldavasse klaasi on tekkinud mõrad ning puuris elavaid loomi pole saanud näha juba mitmendat päeva. Mis juhtus?

Loomaia kommunikatsioonispetsialisti Kristiina Laaniste sõnul tekkisid mõrad polaariumi klaasi pärast seda, kui karupoeg Aron laupäeva hommikul palliga mängis. Nimelt veeretas ta ligi 20 kilogrammi kaaluva palli suure hooga vastu klaasi.

Ohtu aga, et puuri jagavad karupoeg ja tema ema Friida seepeale putku paneks, Laaniste sõnul ei tekkinud, sest turvaklaas on kahekordne ning löögi tagajärjel sai kahjustada vaid üks klaasikiht. „Inimeste ega jääkarude jaoks turvariski ei tekkinud,“ kinnitab Laaniste. Ta lisab: „Loomade pidamisel uues ehitises on raske kõiki olukordi ette näha ja klaasi mõranemine juhtus ootamatult ka meie jaoks.“