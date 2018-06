Kui mõnel pool on mure, mis saab vanadest koolihoonetest, siis näitab idüllilises Võrumaa Roostiku külas asuv Lepistiku kooli metamorfoos, et ajaloolised hooned ei pea jääma hea tahtmise korral ajahambale pureda.

Lepistiku kool, milles hetkel asuvad kaks õdusat korterit ja hubane kohvik koos ainulaadse šokolaaditehasega ning külalistubadega on kõike muud kui „kummitusmaja“ kuskil omavalitsuse äärealal.

Mida me siis nüüd vanast koolimajast leiame?

Majas asuvad kaks korterit, millest üks on 5-toaline ja teine 2-toaline. Paar teise korruse endist klassiruumi on kohandatud õdusateks külalistubadeks, et kaugemalt tulnud külalised pärast pikemat õhtut kohvikulaua tagant saaksid end mõnusalt puhkama sättida.

Kohvik on saanud kiiresti populaarseks lähikondlaste seas ja jõudnud paljude eestlaste südametesse tänu oma väga hubasele interjöörile ja tervislikule menüüle.

Hoones on ka kaks hetkel kasutusel olevat tootmisruumi, kus tänasel päeval tegutsevad väikesed šokolaadivabrikud. Lisaks on täisvarustuses kohvikuköök.

Maja teisel korrusel on saal, mis sobib erinevate ürituste korraldamiseks. Samuti saab seal läbi viia väiksemaid kontserte, lauluõhtuid või muid koosviibimisi.

Väiksemate seltskondade tarvis on esimesel korrusel olemas väiksem koosviibimise ruum.

Vaata rohkem infot uskumatu muutuse läbi teinud koolihoonet siit.

Loe lisaks: Vaata vaid, mida saab teha ühest koolist!