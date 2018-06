Marina ja Sergei Antonov elasid veel aasta eest Moskva lähedal rohelises äärelinnas. Tänaseks on nad Venemaa mõistes potentsiaalsed ekstremistid. Õhtulehega suhtlemise eel mõtlesid Antonovid veidi aega. Nad on üks paar mitmest omasarnasest, kes viimasel aastal Venemaalt Eestisse põgenenud. Mis on nende süüks? Nad on Jehoova tunnistajad.