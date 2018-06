Värskelt Eesti rahvusloomaks kuulutatud Metsakutsu andis hiljuti välja kaksiksingli “Naera mu maski” ja “Naera mu keepi”, millest esimesele valmis ka muusikavideo. Tähelepanuväärne on, et liikuv pilt on algusest lõpuni täiesti ise tehtud. Räppari võttemeeskonnaks oli statiiviga fotokaamera ja mobiiltelefoni kaamera rakendus.



Singli esimese osa “Naera mu maski” produtseeris kodumaisest räpipundist 5LOOPS tuntud Otto Suits. Koostöö Ottoga oli Metsakutsu jaoks esmakordne, kuigi on tema talenti kohalikus hiphopis imetlenud juba aastaid. “Biit inspireeris silmapilkselt ja sõnad sündisid väga ladusalt, ilma pikema jokutamiseta,” nentis Metsakutsu. Lugu räägib sellest, et paljudel meie ümber on maskid ees ja nii lihtne on inimesi läbi selle defineerida või võltsiks tituleerida. Vähesed viitsivad inimestesse piisavalt palju süveneda. Mõned naeratavad oma lapsepõlve minema, mõned meigivad oma siniseid silmaaluseid, mõned on oma elu pühendanud naljale, et peita sisemine kurbus, paljud pidutsevad eemale oma üksindust.



Kiirelt sündis ka omatehtud muusikavideo. “Ideest kuni tulemuseni kulus maksimaalselt 6-7 päeva,” kommenteerib autor videot. “Ise tegemise juures oli väga palju plusse, mis kõik miinused üle kaalusid. Just see sama ajafaktor, lisaks nulleurone kulu ja sain videot filmida siis, kui endale sobis - ei olnud vaja kellegi teisega arvestada.”



Tegemist on Metsakutsu elu esimese muusikavideoga. “Loomulikult on see siiski amatöörvideo, midagi enneolematut või maailmamuutvat seal ei toimu. Kuulasin lugu ja tundsin, et see vajab sellist heas mõttes ambitsioonitut ja kindlasti kulgevat pilti. Enda autos filmimine lahendas mitu tehnilist probleemi ja oligi idee olemas,” seletab muusik tagamaid. Päris üksi seda videot siiski teha ei saanud. “Drooni ja autot korraga juhtida ei olnud võimalik, nii et sõber Yung Morozov aitas väljast filmitud kaadrite osas hädast välja.”