Annely lausub, et pakkumise tegi neile aprillis Kalev Kruus, kes on TV3-s Adermanni kolleeg. "Puhkesin naerma ja Kalev samuti, kuid märkis siis kohe, et see on ikka tõsine ettepanek. Et tulgu me kui hiljutised "suusapüssid" – nimelt oleme Kairega Tartu maratoni naistesõitude patroonid ja suusatades samuti hobisportlaste distantse läbinud – ja proovigu Heade Eeskujudena minitriatloni. Küsisin Kairelt, mida tema arvab ja ta oli kohe nõus. Mis minulgi üle jäi – proovime!" Vilgats lisab, et kuna tema ja Annely näol on tegu piisavalt pööraste inimestega, tuli otsus tõepoolest kiiresti.

9. juunil toimunud Paide triatlonil läbisid naised harrastajate distantsi, kus tuli ujuda 375 meetrit, sõita jalgrattaga 10 kilomeetrit ning joosta 2,5 kilomeetrit. "Soov on näidata inimestele, et triatlon ei ole ainult tippsportlastele ehk hulludele musklimeestele, kes igapäevaselt end hästi punni ajavad. Paides oli näha, kuidas minu 12-aastane poeg läbis esimest korda lasteetapi ja oli pärast seda väga sillas. Eemalt oli ka tore vaadata, kuidas võistlusel osalevad terved perekonnad, kes seisavad üksteise taga ja elavad raja kõrval kaasa, see oli väga võluv," sõnab Vilgats.

"Triatlon on mõeldud täiesti tavalistele inimestele ja seda võib rahumeeli teha endale jõukohaselt. Tähtis on kutsuda inimesi liikuma," räägib Kaire Vilgats (42) põhjusest, mille tõttu otsustasid nad Annely Adermanniga (44) ette võtta uue väljakutse ning osaleda Paide triatlonil.

Tegelik fookus, milleks naisi sooviti, on Telia maraton 4:18:4 (400 meetrit ujumist, 18 kilomeetrit rattasõitu ning 4 kilomeetrit jooksmist), mis toimub 17. juunil Otepääl. "Kuid kuna Paides oli kergem etapp, tahtsime läbi proovida, millesse me end nüüd mässisime ja kas üldse hakkama saame. Tundus, et saime küll!" on Vilgats rahul.

Suurim väljakutse on jooksmine

"Kuna me oleme rahvasportlased ehk esindame spordihuvilist lihtrahvast, siis Eesti triatloni isa Ain-Alar Juhansoni üheks põhimõtteks on, et võtame asja rahulikult ja mõnuga, olles inspiratsiooniks kõigile, keda pelgalt triatloni-nimi ehmatab," räägib Annely. "Meie eesmärk on näidata, et ka tavaline inimene saab rahvadistantsi läbitud, eluviisid tervislikumaks ja tänu sellele ka suurepärase enesetunde."

Nii hakati maikuus käima paar korda nädalas My Fitnessi basseinis ujumas ja tavalise Bottecchia linnarattaga sõitmas. "Mina näiteks alustasin rattaga tööl käimist, Kaire aga ümber Ülemiste järve väntamist. Spetsiaalset toitumiskava meil pole, kuid nõuandeid jagati ning olengi juba mõne väikese elustiili muudatusega lihase tugevamaks saanud ja 3 kilo alla võtnud," rõõmustab Adermann. Kaire sõnab, et on Annelyga ka kogu Otepää distantsi läbi proovinud, et pühapäevaks valmis olla.

Suurim väljakutse oli Vilgatsi jaoks jooksmine. "Tuleb tunnistada, et füüsiliselt ei ole ma kindlasti suurem asi jooksja. Ma ei saa öelda, et see kõige raskem oli, aga ma ei suutnud seda ühtlase tempoga ära teha ning vahepeal tuli ka jalutada. Ei tahtnud endale ka liiga teha, et elu eest ja veri suunurgast väljas," räägib Kaire, et endast maksimumi nad anda ei soovinud, pigem peavad nad triatloni ikkagi tervisespordiks.

Kairega nõustub ka Annely. "Olen nüüd kristalselt aus ja ütlen, et ainus ala, mille arendamiseks me sammukestki trenni ei teinud, on jooksmine. Me lihtsalt ei armasta seda, kuid usume, et sümpaatia kasvab."

Jalgrattasõit lõpetati mootorrataste signaalitamise saatel

"Kui medali kaela sai, oli tunne imetore, sest peaproov Otepää rahvatriatloniks sai tehtud. Kuid tegelikult oli mul kogu võistluse ajal stabiilselt naeratus näol ja vahepeal sai ikka tõsiselt lõkerdatud," tunnistab Adermann. "No kujutage ette: pereemad oma esimesel minitriatlonil rahulikus konnastiilis Paide tehisjärve vees, saatjaks naerunäoga vetelpäästjad. Või hetked vahetusalas enne rattasõitu, kui ujumisest märjale jalale ei saanud tossu otsa, kuigi mul oli kingalusikas kaasas; naersime, et liiga märjad jalad maksid Vilgatsile-Adermannile medalikohad!" meenutab Annely.

Teine vahva seik oli naiste jaoks rattadistantsi lõpp. "Turvameeskond tuli meid mootorratastel saatma nii, et lõpetasime motikakonvoi signaalitamise saatel. Ja muidugi inspireeris meid kohapeal põhidistantsi starti ootav superkangelane Raivo E. Tamm, kes omakorda märkis, et tegime ta tuju enne tema starti väga heaks – ta nimelt jälgis kaldalt meie ujumisstiili," räägib Adermann.

Vilgats ei välista, et ühel päeval ka päris triatlonil osaleb. "Mul seda pöörasust jagub, mõnele asjale olen suutnud ka käega lüüa, aga ma ei ütle kohe "ei"," naerab ta. Temaga nõustub ka Annely: "Seda mõtet me nii-öelda hellalt mängeldes arutasime, kuid ilmselt tähendaks see väga tõsist muudatust elustiilis ja vähemalt 10 korda paremat füüsilist vormi. Kuid nagu ütleb triatlonitarkus: "Tapab tempo, mitte distants!", seega kui me oma teekonda rahulikult naudime ja pühapäeval Telia 4:18:4 läbime, on kõik võimalik. Tulge Otepääle osalema või meile kaasa elama!" julgustab Adermann kõiki, kel pärast nende seiklusi veidikenegi uudishimu tekkis.