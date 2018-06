Psühholoogiharidusega Inés Zorreguieta, kes töötas Argentina ühiskondliku arengu ministeeriumis ametnikuna, oli kohaliku ajakirjanduse teatel kannatanud aastaid depressiooni ja toitumishäirete all. 33aastase naise elutu keha leidsid tema korterist keegi sõber ning Inési ja Máxima eakas ema. Matused peeti reedel Buenos Aireses.

Hollandi kuninganna Máxima saabus reedel koos kuningas Willem-Alexanderi ja nende kolme tütrega oma kodumaale Argentinasse, et saata viimsele teele enesetapu teinud noorem õde.

Hollandi peaminister Mark Rutte soovis kuningannale ja tema perele jõudu kohutava kaotusega toimetulekuks. "Kuninganna õe ootamatu surm on suur šokk," ütles Rutte oma avalduses. "See uudis on määratult kurb ja südantlõhestav ning mahajääjatele arusaamatu."