Prints Harry väljavalitu Meghan Markle'i loomulik välimus kuninglikus pulmas on vallandanud uue ilubuumi.

Briti kõmulehe The Mirror teatel tahavad paljud naised Ameerika näitlejannaga sarnaneda ning suunduvad sel eesmärgil tätoveerimissalongi.

Ameerika tätoveerija Gabrielle Rainbow rääkis ajalehele, et tal on mai keskpaigast saadik olnud senisest rohkem tööd.

Kliendid nõuavad, et Gabrielle tätoveeriks nende palgeile täpselt sellised tedretäpid nagu Meghanil. Tattoo-kunstniku sõnul tahavad hertsoginna Meghani laadis tedretähne lisaks naistele ka mehed. Meghan on varem rääkinud, et ei taha oma tedretäppe jumestuskreemiga varjata – need on tema afroameerika päritolu tunnismärk.

Näole tätoveeritavad tedretäpid pole tavatätokate kombel igavesed, vaid kestavad umbes kolm aastat. Nende tikkimine ihule võtab salongis aega ligikaudu tunni.