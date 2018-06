Tartu Kunstimaja väljapanek oli sel aastal üles ehitatud Kalli Kalde loodud graafilistele lehtedele, mis on inspireeritud EstCube’i eduloost. Teine osa koondus ümber Marge Nelki steampunkt-esteetikat järgiva kollaaži.

Pühapäeva keskpäeval sai Vabaduse väljakul alguse järjekorras kolmas Tallinn Art Week, mille manifestiks terve nädala jooksul on “mängides Jumalat? Inimkonna tulevik…”, mis väljendab kaasaegse inimese vajadust kiiruse ja tarbimise järele ning suunab mõtisklema lähituleviku maailmakorralduse üle.

Eesti Akvarellistide Ühendusest võtsid Vabaduse väljaku kunstipäevast osa Kerstin Rei, Mall Paris, Eero Ijavoinen ja Tuuli Puhvel. Kunstnike huviorbiidis oli eelkõige inimene ja tema seosed ümbritsevaga.

Haus galerii eksponeeris Inglismaal resideeriva Eesti päritolu kunstniku Meriliis Rinne eksperimentaalseid paberskulptuure sarjast “Crashed”, mis on loodud eelmisel aastal Londonis toimunud Frieze Week’i jaoks. Tegu on “hävitatud, lõhutud ja piinatud” joonistustega, mis on inspireeritud Joseph Helleri romaanist “Catch-22” ja sealsest paradoksaalsest olukorrast, kus vastuolulise loogika abil õigustati ja varjati võimu kuritarvitamist.

Galerii Positiiv esitles Reet Sau väljapanekut “Olulised küsimused” / “Essential Questions”.

Avangard galerii esitles kunstnik Tarrvi Laamanni teost “Loovuse rütmid”/”Rhythm of Creativity”. Väljapaneku keskmes oli dialoog helivõnkumise ja kunstniku tõlgendatud kuvandite vahel.

Tallinna Õpetajate Maja galerii väljapanekul eksponeeriti Triinu Jürvese installatsiooni “Valikuvabadus” (2010).

Kunstikoolide õpilased koostöös õpetajatega lõid oma nägemuse tuleviku linnast. Valmis stencil-tehnikas pannoo, mida on võimalik esitleda erinevates paikades. Töötoa läbiviimist organiseeris Eesti Kunstikoolide Liit.

Terje Ojaver tõi Vabaduse väljakule oma teose “Põgenevad kivid”, mis on poeetiline vihje ilmvõimatuna näivate nähtuste võimalikkusest. Liikuvad kivid on omalaadne force majeure tehnoloogia ja eksistentsi piiril. “Põgenevad kivid” on emotsionaalne metafoor apokalüptilises maailmas.

Vabaduse väljakul sai tutvuda ka kevadel toimunud konkursi Tulevikutäht 2018 parimate paladega. Lisaks tuli publikule oma parimaid palu eksponeerima ka Fahle galerii.