Mai keskpaigas avalikustas ERR, et otsib uusi ilmateadustajaid, sest juunikuus lahkub ametist Henri Laumets ning sügisel ka Martin Mileiko. Mõlemad mehed ütlesid Õhtulehele, et siirduvad soojale maale. Täna, 11. juunil käis Laumets külas saates "Terevisioon", kus avaldas, et tema reisisiht on Uus-Meremaa. "Mul on tööviisa olemas ja tegelikult hakkan ma seal tööd tegema," rääkis Laumets Õhtulehele. "Täpne kuupäev ei ole ole veel paigas, aga see jääb kuhugi suve esimesse poolde. Tahaks veel Eesti suve nautida, sest seal on ju talv," naerab Henri ja täpsustab, et jaanipäeva kavatseb ta veel kodumaal veeta. "Mul on lennundustöö pakkumisi, kuid pole veel päris kindel, kas võtan need vastu. Esialgu lähen lihtsalt kohale ja vaatan need üle. Aga kõigest sellest, mida töö kõrvalt teen – kavatsen ringi reisida, end proovile panna – valmib reisisaade," valgustab Henri oma plaane.

Henri on spetsialiseerunud lendude planeerimisele. "Näiteks, kui mõnel ettevõttel on väike lennukipark, siis minu vaadata on see, millised masinad milliseid lende teevad. Pean planeerima nii lennukite kiirusi, kõrgusi, kütusekulu ja kõike, mis puudutab logistikat." Henri täpsustab, et seda tööd saab teha ükskõik kus maailma otsas. "Põhimõtteliselt on see nii reglementeeritud ja ühtne."

Vedas viisaga Uus-Meremaa tööviisa saamine oli paras õnnemäng. "Viisa antakse aastas ainult sajale eestlasele. Selles mõttes on tegemist väga haruldase viisaga. Hetkel, mil need viisad jagamisele lähevad, tuleb hästi kiiresti reageerida, sest need saavad umbes kümne minuti jooksul otsa. Minul oli seda õnne." "Sealt hakkas mõte edasi liikuma, mida ma edasi teha võiksin. Hakkasin uurima sealseid lennundusalaseid tööpakkumisi." Tänavu kevadel käis Laumets ka Uus-Meremaal kohapeal. "Käisin aprillis natukene maad uurimas, et mis seal teha annab ja milline eluolu seal on. Reisisaate idee tuli sellest, et info Laumetsa reisiplaanist jõudis ka kommertskanaliteni. "Kevadel hakkas info levima, et ma lahkun ERRist, siis teised telekanalid reageerisid sellele," räägib Henri. "Kõik vähegi lähedased inimesed on lubanud mind külastama tulla. Eks pere ja lähedased jäävad maha, aga kõik teavad seda, et see on mul ajutine projekt ja tegelikult ma täitsa ära ei koli ja tulen Eestisse tagasi." Henrile ei ole veel selge, kuidas ühendada igapäevatöö paralleelselt reisisaate tegemisega. "Olen selle peale mõelnud, sest lennunduses on tavaliselt nii, et kui sõrme annad, siis tegelikult läheb terve käsi. Tõenäoliselt mul tuleb see töö vastu võtta osakoormusega. Nagu ma ütlesin, lähen kohapeale ja siis vaatan, mida ma seal tegema hakkan," lausub Laumets ning tunnistab, et kolimine on väga suur mugavustsoonist välja astumine, millele poleks ta poolteist aastat tagasi julgenud isegi mõelda. "Eestis oli kõik paigas, kõik oli olemas. Tõenäoliselt sellest suurest töötamisest ma mõtlesin, et tuleks mõneks ajaks aeg maha võtta ja natukene ka elu nautida ja maailmas ringi käia," lausub Laumets. "Tagasi tulen ikkagi ja raha pärast ma sinna ei lähe. Pigem töötan selleks, et seal elukoht olemas ja söök laual oleks."