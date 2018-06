WhatsAppis levivad kuuldused lapseröövijatest on tekitanud Indias massihüsteeria. Seoses sellega vahistas kohalik politsei hiljuti kuusteist meest, kes peksid surnuks kaks teed küsinud möödasõitjat, vahendab BBC.

Viimasel kuul on Indias levivate kuulujuttude tõttu tapetud kuus inimest. Politsei sõnul on sotsiaalmeedias levivaid sõnumeid raske kontrolli alla saada. „Kui kuulujutud hakkavad levima, kulub hulk aega, enne kui need täielikult vaibuvad,“ selgitas kohalik politseiametnik Mukesh Agrawal väljaandele.

Pole teada, millal ja kuidas kuulujutud alguse said, kuid suhtlusvõrgustikes ringlevates videotes on näha, kuidas tänavatelt lapsi kaasa haaratakse. Klippidega käib kaasas üleskutse peksta vaeseomaks igaüks, kes näib võõras ega räägi kohalikku keelt.

Viimatisteks ohvriteks olid helitehnikuna töötanud Nilotpal Das ja ja digitaalse kunstiga tegelenud Abijeet Nath. Mõlemad mehed elasid Guwathis, Assami osariigi suurimas linnas.

Politsei sõnul rünnati neid, kui nad küsisid külaelanikelt teed.