Julia ütles, et põhilised kaebused lähevad siiski tema enda aadressil. "Ma ei andnud endast parimat. Samas polnud ka meie ettevalmistused need, mida ma ootasin. Kõike tehti poole vinnaga. Pidin palju probleeme ise lahendama," kaebas Julia. "Siiski ei saanud ma suuremat osa asju muuta. Näiteks video tegemine ja laulu masterdamine. Lisaks algasid pärisproovid kaks nädalat enne Eurovisioni ja meil oli Venemaal vaid kaks proovi."

Saatejuht küsis Julialt, kas naine nõustub, et tema esinemine kukkus läbi. "Jah. Ma usun, et oli õiglane, et just sellise koha saime," sõnas teises poolfinaalis 15. koha saanud Samoilova. "Kui ma oleksin laulnud paremini - kui oleksin laulnud hästi - oleksin ilmselt finaali saanud, kuid mitte saanud kõrget kohta, sest seal on mängus palju muid faktoreid, peale laulmise. Tahan kõigi ees vabandada. Vabandan, et ma ei täitnud inimeste ootusi. Uskuge mind, ma ei ei teinud seda meelega. Minu unistus on nüüd rikutud. Ma ei taha kedagi süüdistada, kuid põhjus pole vaid minu tehtud töös - seal oli mängus ka faktoreid, mida mina mõjutada ei saanud."

Tänavu Venemaad Eurovisionil esindanud lauljatar Julia Samoilova, aegade esimene Venemaa esindaja, kes finaali ei pääsenud, tunnistas jutusaates "The Ljudi", et ta ei väärinudki kohta lauluvõistluse finaalis, vahendab Wiwibloggs.

Julia rääkis, et kuulis tihti oma meeskonda ütlemas: "Me ei lähe Eurovisioni võitma." Naine tunnistas, et seda oli väga kurb kuulda. "Sain aru, et me osaleme vaid selleks, et osaleda."

Juba enne Eurovisioni sai Julia palju kriitikat, kui esines Moskvas peetud Eurovisioni peol. Seal laulis naine mööda ja räägiti, et Julia ei oskagi laulda. "Kui ma seda vaatasin, tundus, nagu purjus naine laulaks," naeris Julia. "Probleem oli selles, et ma ei kuulnud ennast üldse - instrumentaal oli väga kõva, kuid minu hääl mitte. Ma ei kuulnud, et laulsin madalamalat ja et see kõlas kohutavalt. Ma vaatasin seda videot ja olin šokeeritud. Siis helistas mu ema ja ütles: "Sa ei peaks enam kunagi laulma, mine oma külla tagasi."," naeris Samoilova.

Eurovisioni poolfinaalis esinedes tundus aga, et Julia unustas laval laulusõnad. "Muidugi ei unustanud ma neid, tean seda lugu täpselt peast. Lihtsalt... esinemise ajaks olin ma juba nii löödud ja emotsionaalne, et sel hetkel mõtlesin, et on parem sügavalt sisse hingata ja mõndasid sõnu pigem mitte laulda, kui et laulda neid halvasti."

Julia on varem öelnud, et kui kuulis oma võistlusloo viimast, masterdatud varianti, ei meeldinud see talle üldse. "Ma ei saanud aru, miks mu hääl oli nii ära autotune'itud ning miks olid taustavokaalid palju valjemad, kui minu hääl. Kuid ma ei saanud sinna midagi teha. Mulle öeldi: "Ole rahulik, kõik on hästi, sa ei saa lihtsalt aru."," tunnistas laulja. "Mulle ei meeldinud ka video - ma ei saanud selle ideest ega efektidest aru. Ütlesin seda ja palusin video ümber teha, kuid mind ei kuulatud."

