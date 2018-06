90 aasta vanuses on surnud kõigi aegade esimene Bondi-tüdruk Eunice Gayson.

"Saime kurbusega teada, et lahkunud on Eunice Gayson, meie esimene "Bondi-tüdruk", kes kehastas "Dr. No's" ja "Armastusega Venemaalt" Sylvia Trenchi," kirjutasid spioonisarja produtsendid Michael G. Wilson ja Barbara Broccoli sotsiaalmeedias.

