Laupäeval toimunud Eesti–Maroko maavõistlusel esitas Eesti hümni Uudo Sepp, kes valiti möödunud nädalal "Eesti otsib superstaari" seitsmenda hooaja võitjaks.

Saarlane tõdes, et ei oleks ette kujutanud, et tal avaneb kunagi võimalus A. Le Coq Arenal Eesti hümni esitada. "On au laulda Eesti hümni iga kell ja igas kohas, eriti veel Eesti eest," rääkis ta Menule.

FIFA edetabelis 42. kohal oleva Marokoga kohtumine toimus 9. juunil A. Le Coq Arenal. Eesti jalgpallikoondis kaotas maailmameistrivõistluste finaalturniiril osalevale Maroko meeskonnale 1:3.

Kuula, kuidas kõlab Eesti hümn Uudo Sepa esituses siin.