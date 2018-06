„Kasutati ära olukorda, kus Euroopa Liidu sisepiiril ei ole kontrolli,“ ütleb Tartu krematooriumi juhataja Andres Tõnissoo, kelle sõnul oli mitmele selles valdkonnas töötavale inimesele avalik saladus, et Läti kadunukesi toodi üle piiri Eestisse tuhastamisele reegleid eirates. Ka Skatiesis avaldatu järgi on Valmiera matusebüroo Ritus pikemat aega seadusi rikkunud.

Õhtuleht kirjutas mais, et Põhja-Lätis juhtunud liiklusõnnetuse tõttu sai Läti teada, et Valmiera matusebüroo Ritus toimetas Eestisse tuhastamisele üheksat surnukeha, mis olid lihtsates laibakottides ja autosse riita laotud.

„Kui tegu on surnud inimese piiriülese transpordiga, siis peab lahkunu olema tinakirstus ja kindlasti peab olema kaasas surmatunnistuse originaal,“ räägib Tõnissoo. „Lätis juhtunu, kus kadunud olid lihtsalt laibakottides teel Eestisse, on lubamatu.“

Matusebüroo Ritus esindaja kinnitas Läti ajakirjandusele, et Eestis on tuhastamisteenus märksa odavam kui Valmieras. Võruga tehakse koostööd, kuna nende pakkumisest oleks lausa patt keelduda.

Valmiera krematoorium kinnitas Läti ajakirjanikele, et neil on kõik seaduslik. Kuid Võru kolleege kirjeldades sõnati, et nende pakutav meenutab ahjuga garaaži. Seda peab Ott Reimets solvavaks: „Võru krematoorium on uus ja eraldi hoone, korralik investeering on tehtud, mitte midagi ei pea häbenema.“