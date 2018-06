Edgar Savisaare kodus läbiotsimisel kaitsepolitsei poolt ära võetud 186 000 eurot ja 300 000 Eesti krooni saaks ära võtta tsiviilkohtumenetluse korras,

milleks on Tartu ülikooli õigusteaduskonna professori Jaan Ginteri sõnul vaja teada, kellelt see raha võis õigusvastaselt Savisaare kätte sattuda.



Harju maakohus otsustas Edgar Savisaare korruptsioonisüüdistuste arutamise lõpetada, sest halb tervis ei võimalda tal kohtuistungitel osaleda ega hiljem võimalikku karistust kanda. Prokurör kaalub asja edasikaebamist. Savisaare kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääs on teatanud, et kavatseb kohtult taotleda menetluskulude hüvitamist ning Savisaarelt läbiotsmisel ära võetud sularaha tagastamist . Kaitsepolitsei leidis Hundisilma talust 186 000 eurot ja 300 000 Eesti krooni. Tartu ülikooli õigusteaduskonna professori Jaan Ginteri sõnul on raha tagasisaamise osas on juhtiva riigiprokuröri Steven-Hristo Evestuse seisukoht selgelt põhjendatud. "Menetlusdokumentide kohaselt on see raha ära võetud seoses kriminaalasjaga ning kui nüüd on kriminaalasi lõpetatud, siis praegu selle raha tagastamata jätmiseks alus puudub. On küll võimalik seda raha püüda Savisaarelt ära võtta tsiviilkohtumenetluse koras,

'aga selleks oleks vaja teada, kellelt see raha võis õigusvastaselt Savisaare kätte sattuda ning saavutada, et ta suudaks ka tõendada: et Savisaar on saanud selle raha aluseta rikastumisena," rääkis Ginter.