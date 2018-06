Õhtulehe fotograafi kaamera ette jäi hiigelsuur metsapõleng Põhja-Eestis Aegviidu lähedal Vikipalus. Päästeameti teatel põleb ca. 40 hektarit metsa ja maastikku.

Päästeamet on kõrgeima väljasõiduastme järgi reageerinud suurte jõududega.

(Kaspar Pokk)

Päästeamet tuletab meelde, et seoses suure tuleohuga looduses on kõikjal Eestis metsas lõkketegemine, grillimine ja suitsetamine keelatud. Ent ettevaatlik tasub olla ka mujal. Päästjad on sel nädalavahetusel üle Eesti pidanud välja sõitma tulekahjudele väljaspool hooneid üle 30 korra.

Ilmateenistuse andmetel on kõikjal Eestis erakordselt suur tuleoht. Välja on antud teise kategooria hoiatused.