Kohalik mees Oskar, kes oli varem metsavahina töötanud, sõnas et viimasel ajal on metsatulekahjusid olnud rohkem kui tavaliselt. Viimane nõnda suur põleng toimus tema mäletamist mööda veel krooniajal. Oskari sõnul aga metsatulekahjud kuigivõrd ebamugavusi ei tekita. „Eks see rahvast natuke häirib, aga siinsed põliselanikud on haisuga juba ära harjunud,“ sõnas ta rahulikult.

Pühapäeval läks Harjumaal Aegviidu lähistel Vikipalu külas põlema esmalt 40 hektari suurune metsaala, esmaspäeva jooksul laienes põleng tugeva tuule ja väga kuiva pinnase tõttu juba 160 hektarile. See on Põhja-Eestis viimase aja suurim metsatulekahju, mille kustutamine võib kuiva ilma korral võtta terve nädala.

„Praegune olukord on päästeameti jaoks tavatu,“ sõnab Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Jane Gridassov. Ta ei oska öelda, millal õnnestub tulekahju kustutada: ilmastikuolud mängivad päästeameti töös liiga suurt rolli. „Vihm küll leevendaks olukorda, aga tuul teeb põlengut hullemaks. Vihma korral võiks saada tulekahju lahendatud paari päeva jooksul, kuid senise kuiva ilma jätkudes võib see võtta terve nädala.“

„Võrreldes teiste seniste põlengutega on Vikipalu tõsisem,“ nendib Gridassov. „Kui tavaliselt on meil üksikud kolmanda kategooria põlengud, siis Vikipalu kuulub kõige kõrgemasse, neljanda järgu kategooriasse.“

Väljakutse tehti kõigile ümberkaudsetele komandodele, kes vähegi kohale said sõita. Metsapõlengut saadeti leevendama ka helikopter ja spetsiaalne roomikutega sõiduk.

Kodanikud Vikipalu tulekahju pärast muretsema ei pea, väidab Gridassov, sest praegustel andmetel pole ohtu, et põleng läheks metsatuka alt kaugemale.

Tänavune suvi on metsa- ja maastikupõlengute kohalt erandlik, sest neid on olnud rohkem ja kõrgema väljasõiduastmega kui tavaliselt. „Suur kuivus on oma kahju teinud,“ nendib Gridassov. Tihtipeale hakkavad alles pärast kulupõlengute hooaega peale maastikupõlengud, kuid nüüd on esimene sujuvalt üle läinud teiseks.

Viimastel nädalatel on üle terve Eesti toimunud pidevalt metsapõlenguid ning kuiva ilma tõttu pole nende lõppu veel näha. Metsa all tuleb olla äärmiselt ettevaatlik ning tulekahjuohtu märgates kiiremas korras teatada juhtumist häirekeskusesse. Päästeamet kuulutas 31. mail välja suure tuleohuga aja, mille tõttu on muu hulgas keelatud metsas suitsetamine, grillimine ja lõkke tegemine.

Möödunud nädalavahetusel on üle Eesti pidanud päästjad välja sõitma tulekahjudele väljaspool hooneid üle 30 korra.

Suitsu levik Vikipalus on tugeva tuule tõttu suur. Häirekeskus on teateid saanud ka jõgevalt . Päästeamet kinnitab, et tegemist on Vikipalu metsa tulekahjuga. Palume hoida uksed-aknad kinni ja võimalusel vältida väljas likumist — Päästeamet (@paasteamet) June 11, 2018

Päästeamet teatas kella kümne ajal õhtul, et metsapõlengu suits on levinud Jõgeva linnani.