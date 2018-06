Kui perekonnatüli on jõudnud haripunkti, paiskab naine mehele näkku viimase süüdistuse:

"Parem, kui ma oleksin abiellunud vanakuradi enesega!"

Selle peale vastab mees rahulikult: "See oleks võimatu. Abielud lähedaste sugulaste vahel on keelatud."