Juba nimetatud Tammsaare pargis algasid tööd juba kevadel 2016 ja esimene etapp pidi valmima eelmise aasta sügiseks. Kuid selgi aastal ei saa park valmis, sest sügisel algab kohviku ehitus, mis peaks valmima alles järgmisel aastal. Õismäe turboristmiku valmimist lubati esmalt 2017.aasta sügiseks, valmis pole see veel aasta hiljemgi. Kummist tähtajad räägivad vähesest nõudlikkusest ning lugupidamatusest linlaste ja linna külaliste suhtes, kes peavad seetõttu ummikutes istuma ja muid kaasnevaid ebamugavusi kannatama.

Võib nimetada kolm peamist probleemi, mis ehitustöödega kaasnevad: ehituskvaliteet on kaheldav, tööd kestavad liiga kaua ning nendest pikkadestki tähtaegadest ei peeta kinni.

Tallinnas avati juba teist aastat remondis olnud Tammsaare park. Pettus aga see, kes sinna minnes renoveeritud parki kogu ilus näha lootis. Enamik pargist on endiselt ehitustaraga piiratud, sest mitme linnaisa osalusel avati vaid üks nurk korda tehtud pargist. Mitu korda võib aga ühte parki avada? Täpselt nii mitu korda nagu tarvis, selles mõttes elab savisaarelik juhtimisstiil pealinnas jõudsalt edasi. Tegelikult pole asi üksnes ühes pargis, vaid Tallinnas tänavatel tehtavates ehitustöödes laiemalt.

Arusaamatuks jääb seegi, miks venivad meil ka mitte eriti mastaapsed tööd mitme-setme aasta peale., olgu see siis seesama Õismäe ristmik või Kopli trammitee remont. Linnavõim ei saa kuidagi ka väite, et tegu on eriti mastaapsete sajandi rajatistega, vaadaku ringi läänes või Hiinas, kuidas seal asju aetakse.