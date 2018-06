Õhus oli 33 kraadi sooja, kui kogu maailmast Singapuri kogunenud tuhanded higistavad ajakirjanikud ja fotograafid eile pikisilmi ootasid Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni ja USA presidendi Donald Trumpi saabumist. Esimesena jõudis kella 10 paiku hommikul kohale Kim Jong-un, olles Hiina reisilennukil jänesehaake teinud.

Pyongyangi lennujaamast oli tõusnud õhku kolm lennukit, esimesena Kim Jong-uni ametlik õhulaev, Nõukogude Liidus valmistatud iganenud Il-62. Põhja-Korea liidrit selle pardal aga ei olnud. Ta lendas Hiina pakutud Boeing 747ga, mis startides kasutas lennutähist CA122 nagu tavareisil Pyongyangist Pekingisse. Hiljem muutis lennuk numbri CA061-ks ja võttis suuna Singapurile, kus lennuväljal ootas külalist välisminister Vivian Balakrishnan. Linna kihutati pikas autokolonnis, milles ei puudunud kiirabiauto. Kim Jong-uni auto oli tõenäoliselt Mercedes Benzi tumendatud klaasidega limusiin. Internetiportaal France 24 kinnitab, et sellise autoga Singapuris normaaloludes liigelda ei tohi – isegi riigi peaminister mitte. Samas on ajakirjanikud väitnud, et Põhja-Koreast kaasa toodud Mercedes oli ainult silmapete, tegelikult sõitnud Kim Jong-un BMWga.

Oodates teisipäevast kohtumist Donald Trumpiga, peatub Kim Jong-un hotellis St Regis. Kuivõrd majandussanktsioonide tõttu pole põhjakorealastel krediitkaarte, siis maksab nende kulud kinni Singapuri valitsus. Tõsi, pole teada, kas ka hotelli. Peaminister Lee Hsien Loong ütles eile, et nad kulutavad kohtumise korraldamiseks umbkaudu 25 miljonit kohalikku dollarit. Pool rahast läheb turvameetmetele. Hotellitasust ta juttu ei teinud.

Kim Jong-un majutati tõenäoliselt 335ruutmeetrisse presidendisviiti, mida ehib Marc Chagalli maal. Kogu vajaliku toidumoona olevat ta kuuldavasti kodunt kaasa võtnud.

Kim Jong-unist mõni tund hiljem kohale jõudnud Trump peatub luksushotellis Shangri La ja kohtub põhjakorealasega Sentosa saare hotellis Capella. Saare varasem nimi oli Pulau Blakang Mati – „saar surma teisel poolel“. Sealt ründasid aastasadu kohalikud mereröövlid Hiinast ja Indiast sõitvaid laevu. Jaapani okupatsiooni ajal oli saarel hiiglaslik vangilaager.