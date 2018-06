Kuna Moskvale alluva õigeusu kiriku uus Venemaalt pärit juht teatas, et kavatseb siia elama asuda, siis millistel alustel ta Eestisse saabuda saab? Kas siia elama asumiseks piisab tema enda tahtest või on vajalik Eesti nõusolek? Kas rakendati suursaadikute määramisega sarnast põhimõtet, et alles pärast sihtkohariigi nõusoleku saamist avalikustatakse uue saadiku nimi? Kas Eesti julgeolekuasutused teevad uue kirikupea puhul taustakontrolli ja võivad ta saabumisele veto panna? Kas kirikupea läheb sarnaselt teiste soovijatega sisserände kvoodi alla ja peab hakkama elamisluba taotlema? Või on Eestil plaanis anda talle Eesti kodakondsus?

Merje Klopets, siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik: Saame anda üldise kommentaari vaimulike Eestisse elamaasumise kohta. Võimalusi Eestisse tulemiseks on mitmeid. Näiteks saab vaimulik taotleda tähtajalist elamisluba töötamiseks. Usulise ühenduse kutsel Eestisse saabuvatele vaimulikele on välismaalaste seaduses tehtud erand, mille kohaselt neile ei rakendu Eesti keskmise palga nõue ega töötukassa loa nõue.

Samas tuleb arvestada, et vaimulikud lähevad ka sisserände piirarvu alla ja kui selle aasta piirarv on täitunud, siis uusi taotlusi vastu ei võeta. Võimalus on taotleda ka lühiajalist töötamist Eestis ja/või saabuda Eestisse pikaajalise viisa alusel.

Olenemata sellest, kas inimene tuleb Eestisse viisa või elamisloa alusel, on selle andmise alused üldjuhul sarnased: kehtiv reisidokument, Eestisse saabumise eesmärk ja selle põhjendatus, ohu puudumine avalikule korrale, riigi julgeolekule jne.