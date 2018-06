Popstaar Shakira on pärast pärast pikka pausi taas tagasi laval, et oma uue tuuriga kaua oodanud fänne rõõmustada. Lauljatar jagas hiljuti selgitusi, miks ta nõnda kaua avalikkusest eemal on olnud.

41aastane Shakira läheb tuurile pärast seitsmeaastast pausi. Naine oli vahepeal eemal, et pühendada end oma laste ja jalgpallurist abikaasa Gerard Piquele, vahendab BBC.

"Eelmine aasta oli mu elu üks keerulisemaid aegu," ütles Shakira. "Tagasi laval olla on väga emotsionaalne," tunnistas ta.