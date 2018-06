Naudingud on elus esmatähtsal kohal. Sul ei ole iluprotseduuride, riiete ega pidutsemise jaoks rahast kahju. Leiad, et võid endale mõndagi lubada, et oled seda väärt.

Elu on pidu ja pillerkaar! Võimalusi lõbusas seltskonnas ülemeelikult aega veeta on palju ja kasutamata sa neid juba ei jäta. Tööd jõuab murda ka hiljem.

Sul on väga raske endale midagi keelata. Ümberringi on palju ilusat ja ahvatlevat, mille peale sa mõnuga raha raiskad. Eriti meelsasti ostad midagi koduse interjööri kaunistamiseks.

Palju õnne, Kaksikud! Algaval eluaastal pane enda jaoks paika, mis on oluline ja mille nimel tasub pingutada, millest aga on targem loobuda. Küllaltki keeruline on seis raha- ja äriasjus. Edukamal perioodil tasub säästa nendeks päevadeks, mis on raskemad. Uute ideede juurutamine nii hästi ei edene, jää parem vana ja äraproovitu juurde.