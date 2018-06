Kui pead infot koguma või midagi õppima, edenevad asjad oodatust aeglasemalt. Faktid, mis ei tundu sulle ülihuvitavad, ei taha mitte kuidagi meelde jääda.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Ei ole hea päev rahaasjade ajamiseks. Oled kuidagi tagasihoidlik ja kinnine, läbirääkimised ei suju. Sa ei märka oma võimalusi, seetõttu tundub, et tee on su ees püsti.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Merkuuri ja Saturni opositsiooni tõttu võib tempo aeglustuda. Mingid takistused on justkui tee peal ees. Kallimaga on raske suhelda, kipute kumbki oma nurgas mossitama.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Pigem sobib sulle täna üksinda töötamine. Kui saad rahulikult süveneda ja omas tempos tegutseda, edenevad asjad küll üsna aeglaselt, ent siiski süsteemselt.

Neitsi

23. august – 22. september

Raske on sul juhul, kui pead kuskil koosolekul või lausa rahva ees sõna võtma. Tunned ennast ebakindlalt ning sõnad kipuvad sulle justkui kurku kinni jääma.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Keskenduda suudad väga hästi, ent suhtlemine on väsitav. Teiste seisukohti on raske aktsepteerida, isegi juhul, kui need ei ole sinu maailmanägemusega risti vastupidised.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Kipud asju nägema vaid kitsast isiklikust vaatenurgast. Kui keegi teistsugust arvamust avaldab, võtad seda kui kriitikat enda suunas ja tunned, et pead end kaitsma.

Ambur

22. november – 21. detsember

Rahaasjad võivad venida. Ka nõuab klientide tähelepanu võitmine vaeva. Inimesed on umbusklikud ega taha uute asjade eest niisama lihtsalt raha välja käia.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Loodad, et armastatud inimene mõtleb samamoodi nagu sina. Kui ta sind ei mõista, tekitab see meelehärmi. Selle asemel, et tusatseda, püüa talle oma seisukohti selgitada.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Aeg sobib raske vaimse töö tegemiseks. Kui vaja, siis saad hakkama ka igavate ülesannete ja kuivade faktidega, ent heale fantaasialennule täna loota ei saa.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Sea esikohale tööasjad, lõbutsemiseks ei pruugi täna aega jäädagi. Keegi sõpradest võib sinuga kuidagi tõre olla ja su tegevust või suhtumist kritiseerida. Kipud ka ise jäigalt seisukohti võtma.

Sünnipäevalapsele