Lootsid ehk täna natukene hinge tõmmata, aga asjalood kisuvad ikkagi nii, et pead palju tööd tegema. Töö käigus leiab aset kohtumisi põnevate isikutega.

Kui oled julge, suudad edasi arendada suhet põneva inimesega. Jäta siiski meelde, et edasi tuleb minna tasapisi, teed suure vea, kui üritad saada kõike ja kiiresti.

Sul tuleb teha asju, mis sulle ei meeldi, need tunduvad sulle liiga keerulised. Aga et sa ära öelda ka ei julge, muudkui vusserdad ja pusserdad päev läbi, endal tuju mõru.

Näid rahulik ja paistad omas elemendis õnnelik olevat. See on tegelikult hea enesedistsipliini teene, kuna sa pole eriti rahul. Sa pole veel saanud kõike, mida tahad.

Pead ennast distsiplineerima. Pead kokku puutuma inimestega, keda ei huvita, kes sa päriselt oled, tähtsam on sinu väline külg ja see, kui hästi end reklaamida oskad.

Proovid, aga ei suuda kuidagi asju enda kasuks pöörata. Tunned, et sul puudub täielikult kontroll teiste tegevuse üle. Aga miks peakski kõik minema nii, nagu just sina tahad?

Veenuse mõjul kerkivad armuasjad tähelepanu keskpunkti. Näed vaeva, et hästi ilus ja põnev välja näha, et vastassoo esindajate pilgud ikka kindlasti sinul peatuksid.

Oled natukene solvunud – just nüüd, kui sina oled uue huviala leidnud ja kenasti seltskonda sulandunud, ei viitsi või ei jõua teised enam asjaga eriti tegeleda.

Sul on küllaga energiat ja sa tead päris hästi, kuidas seda õigesse kanalisse suunata. Saad hakkama ka selliste asjadega, mis varem rasked näisid.

Palju õnne, Kaksikud! Algaval eluaastal on energiat palju, aga pead vaeva nägema, et seda õigesti kasutada. On eduvõimalusi ärivallas, ole konkreetne ja asu tegutsema siis, kui tegevusplaan paigas. Üllatusi võivad pakkuda äripartnerid ja kliendid. Armuasjus võivad arengud olla kiired ja ootamatud.