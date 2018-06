Kui sul on vähegi enesekriitikat, näed minevikus asju, mida oleks võinud teisiti ja paremini teha. Merkuuri ja Uraani sekstiil annab võimaluse uuteks algatusteks.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Noorkuu Kaksikute märgis annab hea võimaluse uute sammude planeerimiseks ja salasoovide soovimiseks. Pane järgnevaks kaheks nädalaks – Kuu kasvuperioodiks – plaan paika.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Olud on muutlikud. Hea on see, et ootamatult võib tekkida suurepäraseid võimalusi, ent pole lihtne leida õiget viisi nende ärakasutamiseks.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Tunned end reipana. Sul on palju energiat ja tegutsemistahet, kaaslaste kohatine passiivsus ja aeglus mõjub sulle häirivalt – sa ei malda pikalt planeerida, tahad tegutseda nüüd ja kohe.

Neitsi

23. august – 22. september

Mistahes raskustega kokku puutudes kipud kasutama lihtsat nippi – põgenemist unistuste maailma. Fantaasia annab sulle tiivad ja loominguline tegevus edeneb hästi.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Tutvused vastassooga tekivad ootamatult, võid kedagi väga võluvat kohata absoluutselt ebaromantilises paigas mingite tüütute või suisa ebameeldivate asjaajamiste käigus.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Et edu saavutada, tuleb tööd teha. See ei tähenda pöörast rahmimist ja poole ööni arvuti taga istumist, vaid rahulikku planeerimist ja mõõdukas tempos tegutsemist.

Ambur

22. november – 21. detsember

Äriasjus oled kiire ja leidlik. Märkad võimalusi, mis sulle avanevad, ja oskad need kiirelt ja nutikalt ära kasutada. Keerukam on aga suhtlus teiste inimestega.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Tundub, et rahulikum periood hakkab sinu jaoks selja taha jääma ja tööl kisub taas kiireks. Hästi tähtis on hea läbisaamine nendega, kellega sul koostööd teha tuleb.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Tuleb olla ettevaatlik ja iga sammu hoolega kaaluda. Eriti tähelepanelik ole tehes otsuseid, mis puudutavad rahalisi väljaminekuid. Nõuandjatesse suhtu ettevaatusega.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Sinu unistused on ilusad ja värvikirevad, paraku aga pole kõik neist teostatavad. Sinu elav fantaasia annab suurepärased eeldused loominguliseks tegevuseks.

Sünnipäevalapsele